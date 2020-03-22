Papa’dan tüm dünyaya ‘corona’ya karşı dua çağrısı

Papa Francis yeni tip corona virüsüne karşı dünya çapında dua etme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Papa, bu hafta, normalde sadece Noel ve Paskalya’da edilen ‘Urbi et Orbi’ (Şehre ve Dünyaya) duasını okuyacağını da duyurdu. Papa duayı boşalmış St. Peter’s Meydanı’nda okuyacağını söyledi. Vatikan’da bulunan meydan İtalya’da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında kapatılmıştı.

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Papa’nın bu kararla dünya çapında durumun ne kadar kritik olduğunun altını çizdiği belirtiliyor.

İtalya’da cumartesi günü rekor sayıda insan -yaklaşık 800 kişi- virüsten hayatını kaybetmiş, toplam ölü sayısı da 5 bine yaklaşmıştı.