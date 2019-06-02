Papa’dan Romanlara ‘tarihi özür’

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, bir zamanlar Hristiyanlar tarafından Avrupa’da uğradıkları ayırımcılık ve kötü muamele için Romanlardan af diledi.

Papa Francis, Romanya’da, Roman topluluğu ile bir araya geldi. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, üç günlük Romanya ziyareti sırasında ülkedeki Roman toplama ile bir araya gelen Papa Francis, şöyle dedi: “Toplumumuz tarafından uğradığınız ayırımcılık, ırkçılık ve kötü muamelenin çok ağır yükü altındayım. Tarih bize, içlerinde Katoliklerin de bulunduğu Hristiyanların, bu tip bir kötülüğe pek de yabancı olmadıklarını göstermiştir. Bu yüzden sizden, kilisem ve Hazreti İsa adına af diliyorum. Tarihin bütün bu zamanlarında sizi ayırımcılığa uğrattığımız, size kötü muamele ettiğimiz ve sizi daimi şüpheli olarak gördüğümüz için affınızı istiyorum.”

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Papa Francis, Romanlardan af dilerken, İtalya’daki aşırı sağcı Lega partisinin lideri ve başbakan yardımcısı Salvini, ‘İtalya’daki bütün Roman kamplarının kapatılacağını’ söyledi.