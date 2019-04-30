Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da bir araya geldiği kuaför, saç stilisti ve güzellik uzmanlarına dedikodu yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Arjantinli din adamı, kendisini dinleyen 230’u aşkın kişiye “Mesleklerinizi Hristiyanlığa uygun şekilde yapın. Müşterilerinize nazik davranın ve işinizle bağdaştırılan bir şey olan dedikodu yapmaktan kaçının” diye seslendi.

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Papa ayrıca kuaför ve güzellik uzmanlarından 16’ncı yüzyılda saç kesmek, amputasyon gibi işlemlerle topluma hizmet eden Perulu Aziz Martino de Porres’in izinden gitmelerini isteyerek, “Onun gibi topluma olumlu katkı yapmak için çabalamalısınız” dedi.

Papa Francis, 2015 yılında Vatikan’da, İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayanlar için gönüllülerin çalıştığı kuaför salonu açmıştı.