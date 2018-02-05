Papa’dan Erdoğan’a ‘sübliminal hediye’: Bu madalyon ‘barış’ ve ‘adaleti’ temsil ediyor

Papa Francesco, Vatikan’da kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘barış melekli bir madalyon’ hediye etti ve “Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın Papa Frencesco ile Vatikan’daki tarihi görüşmesi bu sabah gerçekleşti. Erdoğan, 1959’dan beri Vatikan’da Papa ile görüşen ilk, 1960’te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ise Vatikan’ı ziyaret eden tek Türkiye cumhurbaşkanı oldu.

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Vatikan’daki Papalık Sarayı’nın kütüphanesinde 09:30’da başlaması planlanan görüşme, Erdoğan’ın gecikmesi nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. Papa’yı ziyaret eden liderler nadir olarak geç kalsa da bu konudaki rekor, 2013’teki ziyaretinde 50 dakika, 2015’teki ziyaretindeyse tam 70 dakika geç gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait. İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de 2014’teki ziyaretinde yaklaşık 20 dakika geç kalmıştı.

Erdoğan’ın Papa ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Papa’nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürmüştü. Papa-Putin görüşmesi 50 dakika, 2014’teki Obama görüşmesi ise bir saat kadar sürmüştü.

Erdoğan hediyeyi kabul etti

Erdoğan’ın Vatikan’ı ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından İtalyan basınından, insan hakları örgütlerinden ve bazı siyasetçilerden Papa’ya, Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri ve Afrin’deki operasyonla ilgili kaygıları dile getirmesi çağrıları da gelmişti.

Papa, Erdoğan’a üzerinde ‘barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü’ bir madalyon hediye etti. Papa’nın bu sırada “Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor” dediği duyuldu.

Erdoğan bu hediyeyi teşekkür ederek kabul etti.

Papa ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Vatikan’ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi.

Erdoğan Vatikan’ın ardından Roma’da resmi görüşmelerde bulunup Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek. Erdoğan ve beraberindeki heyetin akşam saatlerinde de İtalyan yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanıyor.