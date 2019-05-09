Papa’dan rahip ve rahibelere ‘cinsel taciz’ kararnamesi: Derhal bildirin

Katolik Hristiyanların lideri Papa Francis, rahip ve rahibelerin, kiliselerdeki cinsel taciz vakalarını bildirmesini öngören bir kararname yayınladı. Karaname, dünyada yüzlerce kilisede meydana gelen cinsel taciz vakaları dolayısıyla Vatikan üzerindeki baskının arttığı döneme denk geldi.

Fotoğraf: Reuters

Daily Mail’in haberine göre, Papa, bütün dünyadaki Katolik rahip ve rahibelerin, ‘yeteri kadar inandırıcı delil bulunduğu takdirde’ durumu hemen kilise yetkililerine bildirmesini istedi.

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Papalığın ilk kez bu konuda dünya çapında bir kararname yayınladığına dikkat çekilirken, Vatikan yetkilileri, bunun ‘aslında bir yasa değil, derin bir sorumluluk olduğunu’ vurguladı.

Dünyada yaklaşık 415 bin Katolik rahip ve 660 bin rahibe bulunuyor.

Papa’nın kararnamesi, bir yetişkinin cinsel suiistimali veya çocuk pornografisi materyallerinin bulundurulmasının da bu rapor edilmesini zorunlu kılıyor.

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Kararname, vakaların polise haber verilmesini kapsamıyor.