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Yaramazlara biraz batar!

Papa’dan Ayasofya yorumu: Derin üzüntü içindeyim

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını cuma günü oy birliğiyle iptal etmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti.

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Vatikan’daki St. Peter Meydanı’ndaki haftalık ayininde meseleye kısaca değinerek “Aklım İstanbul’a gidiyor. Ayasofya’yı düşünüyorum ve derin bir üzüntü içindeyim” dedi.

Kararı, Yunanistan ve ABD de eleştirmişti.

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