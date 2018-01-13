Papa Şili yolunda: Kiliseler bombalanıp ateşe verildi, kadınlar sokağa çıktı

Şili’de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ziyaretine günler kala Katolik kiliselerine saldırı düzenlendi. Hükümet ise “Güvenlik tam” dedi.

Başkent Santiago’da dün dört kiliseye el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Bazı kiliselerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Kiliselerden bazılarının camları tuzla buz oldu. Saldırganlar kiliselere not bırakarak Papa’yı da tehdit etti.

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Saldırıyı düzenleyenlerin henüz kimlikleri açıklanmadı. Saldırıya uğrayan kiliselerden ikisinin ateşe verildiği bildirildi. Kilislere saldırıp kaçan saldırgan arkalarında “Papa Francis, sıradaki bomba cübbende olacak” yazılı broşürler bıraktı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet, demokrasilerde insanların ancak şiddette meyletmeden kendilerini ifade edebileceklerini belirterek “Dün gece olanlar garipti” dedi.

Vatikan ise saldırılarla ilgili görüş bildirmek istemedi.

İçişleri Bakanı Mario Fernandez, dini liderin Şili’de bulunduğu zaman boyunca risk altında olmayacağını ifade ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

İçişleri bakanı, saldırıların arkasında ‘küçük bir grup’ olduğunu aktardı ancak isim vermedi.

Latin Amerikalı ilk papa olan Francis, salı günü Santiago’da 500 bin kişiye hitap edecek.

Ülkede birçok grubun ziyaret günü başta cinsel istismar skandalları olmak üzere Papa’yı protesto etmeye hazırlandığı bildirildi.