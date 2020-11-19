Papa, Instagram’dan Brezilyalı modeli ‘beğendi’: Vatikan açıklama istedi

Vatikan, Instagram’dan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in buradaki hesabından Brezilyalı model Natalia Garibotto’nun ‘beğenilmesine’ (like) ilişkin açıklama istedi.

Fotoğraf: Instagram

Garibotto’nun Vatikan’ın açıklamasına göre ‘müstehcen’ fotoğrafına Papa’nın hesabından yapılan like 13 Kasım’a kadar görülebiliyordu. 14 Kasım’da kaldırıldı.

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Garibotto’nun bağlı olduğu ajans COY Co, fotoğraf beğenildikten sonra geçen cuma günü kendi Instagram hesabından bunu duyurdu ve “Şirket Papa tarafından resmen kutsandı” mesajını paylaştı.

Instagram’da 2.4 milyon takipçisi olan Garibotto da “En azından ben cennete gideceğim” yazdı.

Ancak, bu durum Vatikan tarafından hoş karşılanmadı. Arjantinli din adamının hesaplarını kendisinin yönetmediği, bir ekip tarafından yönetildiği anımsatıldı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fotoğraf: Reuters

Vatikan sözcüsü, “Fotoğrafın buradaki biri tarafından beğenildiği seçeneğini hesaba katamayız. Bu nedenle Instagram’dan açıklama bekliyoruz” dedi.

Papa Francis’in Instagram’da 7.4 milyon, Twitter’da ise 18.8 milyon takipçisi var.