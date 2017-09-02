Papa ‘içini açtı’: Bazı şeyleri netleştirmek için altı ay psikanaliste gittim

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yıllar önce ‘bazı şeyleri netleştirmek’ için altı ay süreyle psikanaliste gittiğini söyledi.

‘Bana çok yardımı dokundu’

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Fransız sosyolog Dominique Wolton’ın Papa ile yaptığı söyleşilerden oluşan ve gelecek hafta piyasaya çıkacak olan ‘Politique et société’ (Siyaset ve Toplum) isimli kitaptan bazı bölümler Fransa ve İtalya basını tarafından yayımlandı.

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İtalyan basınında yayımlanan alıntılara göre Papa, kadınların hayatındaki rolünden söz ederken geçmişte Yahudi kadın bir psikanalistle görüştüğünü anlattı: “Tanıdığım kadınlar, tavsiyeye ihtiyacım olduğunda bana çok yardımcı oldular. Yahudi bir kadın psikanalistin danışmanlığına başvurmuştum. Bazı şeyleri netleştirmek için altı ay boyunca haftada bir kez evine gidiyordum. İyi bir insandı. 42 yaşımdayken, altı ay boyunca bana çok yardımı dokundu.”

İtalyan basını şu an 80 yaşında olan Papa’nın psikanaliste gittiği dönemde ülkesi Arjantin’de diktatörlük dönemi yaşandığına da dikkat çekti

‘Devrim niteliğinde’

Din ve psikanalizin yıllarca birbirine karşıt olarak görüldüğünü ve Katolik Kilisesi’nin 1960’larda din adamlarına psikanaliz yasağı koyduğunu hatırlatan La Stampa gazetesi, Papa’nın ‘itirafının’ devrim niteliğinde olduğunu belirtti: “Papa Francesco’nun analize gittiği, bundan fayda gördüğü ve bir kadın psikanalist tarafından tedavi edildiği itirafı devrim niteliğinde. 1900’lerin başlarından beri Kilise, tehlikeli bir rakip olarak gördüğü, ruhların içgörüsü ve itiraf-günah çıkarma alanlarında Katolik Kilisesi’nin tekelini kırmakla suçladığı psikanalize her yolla karşı çıkmıştı.”

Il Messaggero gazetesi de, Kilise ile ilişkileri pek iyi olmayan psikanalizin ‘nihai olarak aklandığı’ yorumunu yaptı.