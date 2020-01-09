Papa Francis’ten öpücük isteyen rahibeye: Öperim ama ısırmayacağına dair söz vereceksin!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün, haftalık ayini öncesinde kendisinden öpücük isteyen bir rahibenin dileğini yerine getirdi. Ancak Papa’nın bir şartı vardı: Rahibenin onu ısırmaması!

Fotoğraf: CNN International

Yılbaşında, selamladığı kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenerek eline vuran ve tepki çeken Papa Francis’in ayin öncesinde selamladığı kalabalıktaki rahibe, “Bir öpücük Papa” diye seslendi.

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83 yaşındaki din adamı bunun üzerine kadına dönerek şakacı bir dille, “Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına dair söz veriyor musun” dedi.

Rahibe ısırmayacağına dair söz verircesine başını salladı ve Papa, onun yanağına bir öpücük kondurdu.

Papa, yılbaşında kadının eline vurduktan sonra özür dilemişti.