Papa Francis’ten ‘corona’ya özel ayin: Boş meydana seslendi; internetten izlendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dün akşam, Covid-19 salgını nedeniyle özel ayin düzenledi. İtalya’nın başkenti Roma’nın başpiskoposu ve Vatikan devlet başkanı unvanlarının da sahibi Arjantinli din adamı ‘boş meydana’ seslendi. Ayin, internet üzerinden yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Bu sabah itibariyle ölü sayısının 9 bin 134, vaka sayısının ise 86 bin 498 olarak açıklandığı, sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’nın başkentinden, Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’ndan seslenen Papa, “Meydan, kent ve sokaklarımıza haftalardır bir karanlık hakim. Canlarımızı aldı; bizi sessizliğe gömdü” dedi.

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Normalde, ayinlerde, binlerce kişinin doldurduğu sadece İtalya’dan değil dünyadan gelenlerin de hazır bulunduğu meydanda Papa’dan ve birkaç görevliden başka kimse yoktu.

Ölenler ve tedavi görenler için dua eden Papa’nın bu ayini, genellikle Noel ve Paskalya’da olmak üzere yılda iki kez düzenlediği ‘Urbi ve Orbi’ (belirli ve önemli günlerdeki hitabı) kategorisinde olduğu belirtildi.

‘Pandemi sırasında olağanüstü ayin’ başlığıyla, yağmur altında boş meydana seslenen Papa tüm dünyaya, zor durumdaki insanlığa şifa diledi.