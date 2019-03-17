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Yaramazlara biraz batar!

Papa Francis’ten cami katliamı kurbanları için dua

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Yeni Zelanda’daki cami saldırılarında hayatını kaybedenler için dua ederek, “Müslüman kardeşlerimizin yanındayım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

15 Mart’ta cuma namazı sırasında El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Papa Francis pazar duası için Vatikan’daki San Pietro Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenişinde şunları söyledi: “Tüm insanlığı müteessir etmeyi sürdüren savaş ve çatışmaların acısına bugünlerde Christchurch, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen korkunç saldırının kurbanları için duyulan acı da eklendi. Ölenler, yaralananlar ve aileleri için dua ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin ve tüm cemaatin yanındayım.”

Papa ‘nefret ve şiddete karşı dua ve barış jestlerinde buluşulması’ çağrısı yaptı.

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