Papa Francis: Sığınmacı sorunu duvar örerek çözülmez

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Meksika sınırına duvar örmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump’a ‘sığınmacı sorununun asla duvar örerek çözülemeyeceğini’ söyleyerek gönderme yaptı.

Fotoğraf: Reuters

İki günlük için ziyaret amacıyla Fas’a giden Arjantinli din adamı, başkent Rabat’ta düzenlenen karşılama töreninde, duvar öremenin sadece korkuyu çoğaltacağını ve gerçekten yardıma ihtiyacı olanları yok saymak anlamına geleceğini vurguladı.

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Göçmen ve mültecilere verdiği önemle tanınan 82 yaşındaki din adamı, “Hepimiz gerçek barışın sosyal adalet sağlanırsa sağlanabileceğini biliyoruz” dedi.

Papa, Fas Kralı 6’ncı Muhammed tarafından karşılandı. Fas, Avrupa’ya gitmek isteyen Afrikalı sığınmacıların kıtayı terk ettiği kilit çıkış noktalarından biri.

Göreve geldiğinden beri Meksika’dan ülkesine giden sığınmacılardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren ve duvar örmek isteyen Donald Trump cuma günü girişlerin engellenememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söyledi.