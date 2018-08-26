Diken

Yaramazlara biraz batar!

Papa Francis, istismar mağduru çocuklardan ‘af’ diledi

 

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, katolik din adamlarının istismarına uğrayan çocuklardan af diledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İrlanda ziyaretinde halka seslenen Papa, istismara uğrayan, ‘masumiyetleri ellerinden alınan ve yaralanan genç insanlar’ın hikayelerinin herkesi etkilediğini ifade etti.

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‘Açık yara’nın kendilerinden gerçeği ve adaleti arayışlarında kararlı olmalarını talep ettiklerini dile getirem Papa Francis, “Bu günahlar ve Tanrı’nın ailesindeki pek çok kişinin duyduğu ihanete uğramışlık ve skandal hissi için af diliyorum” dedi.


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