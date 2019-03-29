Papa Francis hijyen kaygısıyla el öptürmemiş

Çarşamba günü yönettiği bir ayin sonrasında yüzüğünü öptürmemesi tartışma konusu olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, elini çekmesinin nedeninin ‘hijyen meselesi’ olduğunu açıkladı.

BBC’deki habere göre gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Vatikan sözcüsü Alessandro Gisotti şunları söyledi: “Mikrop kapmaktan çekindi. Onun elini öpmek için o kadar çok insan bekliyordu ki sırada.. yoksa her zaman insanları kucaklamaktan ve insanlar tarafından kucaklanmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Küçük gruplar parmağındaki Papalık yüzüğünü öpmek istediğinde bunu geri çevirmeyecektir.”

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Fotoğraf: Reuters

82 yaşındaki Arjantinli din adamının yüzüğünü öptürmemesi “Vatikan’da yüzyıllardır sürdürülen geleneği yıkıyor” diye eleştiri konusu olmuştu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmış kısa sürede binlerce yorum yapılmıştı.

Sağ elin üçüncü parmağına takılan papalık yüzüğü Papa’nın otoritesinin en güçlü sembolü. Yüzüğü öpmek ise Katoliklerin ona gösterdiği saygı ve bağlılığın simgesi olarak kabul ediliyor.