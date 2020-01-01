Papa Francis elini tutup kendine çeken kadına sert tepki gösterdi; sonra özür diledi

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Vatikan’da İsa peygamberin doğum sahnesini izlemek için gittiği Aziz Petrus Meydanı’nda, ziyaretçilerle el sıkışırken barikatın arkasındaki bir kadının elini tutup kendine doğru çekmesi üzerine tepki gösterdi.
Kadının eline sertçe vurduğu görülen Papa Francis’in sinirlendiği an kameraya yansıdı. Bu sırada Vatikan görevlilerinin de araya girerek kadının elini tuttuğu ve Papa’yı uzaklaştırdığı görüldü.
Papa Francis bu hareketi için özür dileyerek, “Zaman zaman sabrımızı kaybediyoruz. Buna ben de dahilim. Dün verdiğim kötü örnek için özür diliyorum” dedi.