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‘Pankart yasağı’ sorulan Orman: Siyaset yapmak isteyenler partilere gitsin

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartının Süper Kupa finalinde stada alınmaması için, “Siyasi şeyler bizim işimiz değil” dedi.

‘Sorunun muhatabı değilim’

Fotoğraf: Twitter

Orman, Başakşehir tribününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için açılan ‘başkomutan’ pankartını hatırlatan bir gazetecinin “Samsun’da da taraftarlarınız ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ diye bir pankartla girmek istediler ama bu kez hiçbir pankartı sokmadılar. Bu pankart sokmama kuralı kulüplere mi ait yoksa federasyonu ya da il güvenlik kurulunu mu ilgilendiriyor?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Pankartların içeri sokup sokulmaması bizim kurum olarak şeyimiz değil. Biz ancak kendi stadımızda buna bakabiliyoruz. Diğer taraftakileri bilmiyorum ama bu sorunun muhatabı da ben değilim. Esasında federasyonun genel şeyi.”

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Fotoğraf: bjk.com.tr

‘Siyaset yapmak isteyen varsa partiler herkese açık’

“Benim kendi fikrimse şudur; biz spor yapıyoruz. Siyasi şeyler bizim işimiz değil” diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı şöyle devam etti: “Stada gelen insanlar siyasi bir kimlik için oraya gelmiyorlar. Beşiktaş’ta Pepe’yi, Negredo’yu, Quaresma’yı, Lens’i seyretmek için geliyorlar. En başta eğlenmek için geliyorlar. Bizim işimiz bu. Siyaset siyasetçilerin işi. Siyaset yapmak isteyen varsa partiler herkese açık. Gitsinler, orada üye olsunlar. Ne siyaseti yapıyorlarsa yapsınlar.”

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