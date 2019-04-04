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Yaramazlara biraz batar!

Pankart yarışı: İmamoğlu cephesinden karşı hamle geldi

AKP’nin İstanbul’da seçim sonucuna itirazları uyarınca ilçe seçim kurullarında tekrarlanmasına karar verilen oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belediye başkanlığını kazandığını açıkladığı CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan pankart hamlesi geldi.

Fotoğraf: Twitter

Seçimin ertesi sabahı henüz sonuçlar belli olmamışken AKP adayı Binali Yıldırım adına teşekkür pankartları asılması tartışma çıkarmıştı.

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Yeniden sayımların sonucu değiştirmeyeceği görüşündeki İmamoğlu ekibi bugün İstanbul’un çeşitli bölgelerine teşekkür pankartı asmaya başladı.

Sonucun Yıldırım lehine değişeceğine dair umudunu koruyan AKP de pankart asmaya devam ediyor.

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