‘Panik butonu’ da geliyor: İstanbul’da dolmuşlara ve minibüslerin tümüne kamera takılacak

İstanbul’daki tüm taksi dolmuşlara ve minibüslere ‘kör nokta’ bırakılmayacak şekilde kamera takılacak. Araçlara ‘panik butonu’ da geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan proje kapsamında, 85 minibüs ve 87 taksiye kamera takıldı. 6 bin 460 minibüse ve 572 dolmuşa toplamda 28 bin 128 kamera takılacak.

‘Panik butonu’ da geliyor

Yeni sistemle araçlar her gün her saat merkezi sistemden ‘araç takip sistemi’yle izlenecek. Araçlara ‘panik butonu’ da yerleştirilecek.

Veriler, Toplu Ulaşım Yönetim ve Denetim Merkezi’nde tek elde toplanacak. Buna göre özel yazılımla kaza ve acil durum bilgisi, görsel raporlama, konum ve hız bilgisi kontrol edilebilecek. Son uğranılan durak, aracın çalışma süresi ve sürücü bilgileri de el altında olacak.

Bu yöntemle araçların duraktaki bekleme sürelerine, güzergahlarını takip edip etmediklerine bakılacak.

Delillere kolay ulaşılacak

Yeni sistemle, işlenen suçlarda delillere ve faillere daha kolay ulaşılması da amaçlanıyor. Hırsızlık, gasp, kayıp ya da kural ihlalleri daha kolay belirlenebilecek.

Belediye, sistemle şikayet nedeniyle doğabilecek mağduriyetlerin de önlenmesini hedefliyor.

Uygulama zorunlu tutuldu. Kamera taktırmak için Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinden randevu alınarak 21.00-07.00 arasında aracın kurulum alanına götürülmesi isteniyor.