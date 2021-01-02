Pandemide son durum: Vaka sayısı 85 milyona yaklaştı

Dünyada Covid-19’a yakalanan kişi sayısı 84 milyon 680 bin 427’ye yükseldi. Ölü sayısı 1 milyon 839 bin 833’ü, iyileşenlerin sayısı ise 59 milyon 857 bin 698’i buldu.

Fotoğraf: AA

800 bin kişiye aşı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede 800 binden fazla kişinin aşılandığını bildirdi. Ülkede 60 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor.

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Son 24 saatte 26 bin 301 kişinin daha Covid-19’a yakalanmasının ardından toplam sayısı 3 milyon 212 bin 637’ye yükseldi. Aktif vaka sayısı ise 555 bin 600. Bugün ölenlerin sayısı ise 447 olarak açıklandı.

Yeni tür 30’dan fazla ülkede

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD’de aşılanan kişi sayısı yaklaşık 3 milyon.

NYT’nin haberine göre, ilk kez Britanya tarafından duyurulan mutasyona uğramış corona virüsü, 32 ülkede daha görüldü. Yeni tür virüs, daha kolay bulaşıyor ancak daha ölümcül olduğuna dair bilgi yok. Türkiye de mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden.

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En çok vaka nerede?

Resmi rakamlara göre, ABD’de toplam vaka sayısı 20 milyonu geçerken, ölü sayısı 357 bine ulaştı. ABD, en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumunda.

İkinci sırada ise 10 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan yer alıyor. Ülkede can kaybı yaklaşık 160 bin. Türkiye, dünyada en çok vaka görülen yedinci ülke.

Kıta bazında bakıldığında, Avrupa vaka ve ölüm sayısında ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika vaka sayısında, Güney Amerika ise ölüm sayısında ikinci sırada.

Afrika kıtasında Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 bini geçti.