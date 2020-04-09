Pandemi takipte ilk mesajlar gitti: İzolasyon bölgenizin dışına çıktınız, lütfen evinizde kalın

Covid-19 salgını süresince uzaktan izlenmesi gerekenler için geliştirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi kapsamında, karantina kurallarına uymayanlara mesaj yollandı: “İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin.”

Fotoğraf: DHA

Bir cep telefonu uygulamasından ibaret takip projesi kapsamında yollanan bu mesajın, test sonucu pozitif çıkanlar ve onların temas ettiği kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olduğu halde evinden çıkanlara da gönderildiği belirtildi.

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Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenler emniyete bildirilecek, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Ayrıca yol kontrolü yapan emniyet ekipleri de kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.