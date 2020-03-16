Pandemi psikolojisi uzmanı yanıtladı: Neden tuvalet kağıdı stokluyoruz?

‘Pandeminin Psikolojisi’ kitabının yazarı doktor Steven Taylor ‘corona‘ salgınında marketlerdeki tuvalet kağıdı raflarının boşalmasının nedenini anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Corona vakalarının görüldüğü hemen hemen her ülkede gıda ve temizlik malzemeleri satışı patladı. Marketlerde rafları boşalan bir ürün de tuvalet kağıdı oldu.

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“Size virüsün bulaşmasını engellemeyecek, o halde neden tuvalet kağıdı?” sorusunu British Columbia Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında ders veren Taylor şöyle yanıtladı: “Salgın hastalıklar sırasında insanlar bulaşma tehditi altındayken iğrenme duygusu artar. İğrenme duygusu artınca da bundan kaçınmaya çalışılır. İğrenme duygusu insanı bulaşma/kirlenmeden kaçınması için uyaran bir alarm mekanizması gibidir. Örneğin salya akan bir el gördüğünüzde tiksinir ve dokunmazsınız. Bu da bizi güvende tutar. Dolayısıyla hastalık bulaşma korkusu ile iğrenme duygusu arasında çok güçlü bir bağlantı var. ‘İğrendiren materyal’den kurtulmak için tuvalet kağıdından daha iyi bir araç da yok. Böylece tuvalet kağıdı bir tür koşullanılmış güvenlik simgesi haline geldi.”

Taylor “Pandemi gibi ürkütücü bir durumla karşı karşıya kalınca, hükümet ‘Elinizi yıkamaktan başka bir şey yapmanız gerekmiyor’ dediğinde insanlar hazırlık yapma ihtiyacı hissediyor. Bu da alışverişe giderek stok yapmalarına yol açıyor” dedi.

Taylor tuvalet kağıdı stoğu yapılmasının bir başka sebebi olarak da ‘kar topu etkisini’ gösterdi. İnsan, başkalarının tuvalet kağıdı aldığını görünce kendisi de alıyor.

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Korkunun bulaşıcılığına vurgu yapan Taylor benzer bir stok yapma durumun 1918’de İspanyol gribi salgını sırasında yaşandığını söyledi. O dönemde de insanlar Vicks stoğu yaptığını anlattı.