Pandemi nedeniyle depresyona giren Jennifer Lopez: Bazen o anları yaşamalısınız, güçlü ve minnettar kalmalısınız

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, pandemi sırasında kendisi ve ailesinin karşılaştığı zorlukları anlattı.

Fotoğraf: Instagram

Pek çok kişi gibi, 51 yaşındaki oyuncu ve çocukları son aylarda kötü zamanlardan geçmiş.

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İspanyolca yayın yapan El Zol 107.9 radyo kanalına konuşan Lopez, “Bu salgın sırasında, sanırım herkesin depresyonda olduğu veya ne olacağı konusunda korktuğu bir an vardı” dedi.

Kendisinin de depresyona girdiğini söyleyen J.Lo, “Kendimi gerçekten kötü hissettiğim birçok anım oldu. Çocuklarımın da. Evdeki herkesin de” ifadelerini kullandı.

Lopez ve çocukları Fotoğraf: Instagram

Lopez’in, Marc Anthony ile olan evliliğinden Max ve Emme adında 12 yaşında ikizleri var. Nişanlısı Alex Rodriguez’in de geçmiş bir evliliğinden 16 yaşındaki Natasha ve 12 yaşındaki Ella adında iki çocuğu var.

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‘Sağlığımız yerinde, birlikteyiz ve sevgimiz var’

Lopez, Emme’nin, ‘dünyanın durumu karşısında üzgün ve hayal kırıklığına uğradığı’ bir anı hatırlatarak şunları söyledi: “Kızım yatağıma geldi ve ağladı, ‘Bu neden oluyor? Arkadaşlarımı özlüyorum. Bu neden hayatımızda oluyor’ diye. Olup biten her şey, o dönem protestolar vardı ve gördükleri çok şeyler çocuklara fazla geldi.

Ona, bazen bir şeylerin değişmesi gerektiğini ve bir şeyler değiştiğinde, bazen biraz can yaktığını ama herkesin iyiliği için olduğunu söyledim. Bazen o anları yaşamalısınız ve o anlarda güçlü ve minnettar kalmalısınız çünkü çok şeyimiz var – sağlığımız yerinde, birlikteyiz ve sevgimiz var”.

Zihinsel olarak zor günlerle nasıl başa çıkılacağına gelince, Lopez aktif kalmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Kendini kötü hissettiğin günlerde kalkıp bir şeyler yapmanız daha önemli. Evde biraz egzersiz yap, kendini iyi hissetmeni sağlayacak bir şey yap, sevdiğin bir şey pişir. Kendinizi yükseltin – devam edin”.

Rodriguez, birlikte zaman geçirdikleri için minnettar

Alex Rodriguez, nisan ayında, ‘ailecek birlikte daha fazla zaman geçirdiklerini’ şöyle dile getirmişti: “Her şeyden önce sağlıklı olduğumuz için çok minnettarız. Pandemi, hayattaki küçük şeyleri takdir etmenizi ve sahip olduğumuz her şey için minnettar olmanızı sağlıyor. Sağlıklıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Aslında evde olduğum için çok heyecanlıyım çünkü genelde hiç evde olmam, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanıyorum. ‘Wifle Ball’ oynuyoruz, satranç oynuyoruz, dama oynuyoruz, Monopoly oynuyoruz ve her gün çocuklarla akşam yemeği yemek bizim için rüya gibi bir şey”.