İzolasyon takibi devrede: Virüs taşıyıcıların izi cep telefonu uygulamasıyla sürülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün duyurduğu, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra direkt veya tedavi sürecinin ardından eve yollanan kişilerin dijital ortamda takibini hedefleyen proje hayata geçirildi. İzole edilmesi gerekenlerin izlenmesinde etkin rol oynayacak bir cep telefonu uygulamasından ibaret Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP), İletişim Başkanlığı tarafından geliştirildi.

Fotoğraf: DHA

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı, hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi. Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.”

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Kişi, dışarı çıkarsa mesajla ve aranarak uyarılacak

Açıklamaya göre, evden çıkmaması gereken kişi evden çıktığı takdirde telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Veriler salgın riski bitince imha edilecek

Projenin kişinin hem kendisi hem de toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapan İletişim Başkanlığı, açıklamasında, proje kapsamında elde edilen verilerin, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacağının, risk sona erdiğinde imha edileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, projenin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmediği belirtilerek şunlar kaydedildi: “6698 sayılı Kanunun ‘Özel nitelikli verilerin işlenme şartları’ başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. 6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. “