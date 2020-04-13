Atatürk Havalimanı’nda pandemi hastanesi için ‘daha kötü yer seçilemezdi’

Yıllarca havalimanı işletmeciliğinde üst düzey yetkili olarak çalışan bir kaynak, pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanı’nın (AHL) bulunduğu alanın seçilmesinin yanlış olduğunu belirterek, en kötü yeri seçmek isteseler daha kötüsünü seçemeyeceklerini savundu.

Aynı kaynak, yer seçimiyle ilgili şaşkınlık ve üzüntüsünü şöyle dile getirdi: “İnşaatın yerini görünce ağzım açıkta kaldı. İçim acıdı. En kötü yeri seçin dense daha kötüsünü seçemezlerdi. Etrafta bir sürü yer varken, CNR alanı varken niye burası anlamak mümkün değil.”

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Atatürk Havalimanı’nda (AHL) yapımına başlanan pandemi hastanesi için kuzey güney istikametindeki (17-35) uluslararası standartlara sahip 300 milyon dolarlık iki uzun pistin ‘başı kırıldı.’ Dahası, inşaat noktasında hiçbir altyapı yok.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda tek katlı, 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Hastanelerin 45 günde açılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin Covid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde tasarlanacağını duyurmuştu. İlk olarak havalimanın karşısındaki bir arazide inşaata başlanmış, ancak konutlara yakınlığı nedeniyle bu noktan vazgeçilip hastanenin havalimanı arazisi içine yapılması kararlaştırılmıştı.

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçiyle çalışmalar sürüyor. İnşaatta zemine beton dökülmesine bugün başlandı.

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Ancak inşaat için seçilen nokta sorunlu.

“AHL’ye hastane inşaa edilecek” dendiğinde herkesin aklına 325 bin metrekarelik terminal binası gelmişti. Ne de olsa ısıtma soğutma, havalandırma, sıcak su, kanalizasyon dahil altyapısı tamam, ayrıca 8 bin 500 araçlık otoparkı ve 13 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mutfağı bulunan bir bina söz konusu. Belediye otobüsleri ve metroyla ulaşım imkanı da var. Ancak halihazırda binanın içinde hiçbir şey yapılmıyor.

İnşaata başlanan yerin terminalin tersine hiçbir altyapısı bulunmuyor. Girişi çıkışı da yok. Bu nedenle iş makinelerinin girip çıkabilmesi için havalimanın dış duvarı yıkıldı.

Fotoğraflar: Diken

Dahası söz konusu noktaya halihazırda bir toplu ulaşım bağlantısı da yok.

Pistlerin başı kırıldı

AHL’de üç pist var(dı). İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist.

Hastane inşaatı için her biri zamanında 150 milyon dolara mal edilmiş iki uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi.