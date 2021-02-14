Pandemi günlerinde flört: ‘Aşk hayatı CV’sini geliştirme rehberi çıktı

‘Corona‘ sonrası dünyada yeni birileriyle tanışıp ilişkiye başlamanın tek yolu çöpçatanlık uygulamaları gibi görünüyor. Bu durumda ‘aşk hayatı CV’nizi geliştirmek hiç olmadığı kadar önemli.

Fotoğraf: Unsplash

Kalabalık bir barda dikkatinizi çeken yabancıyla bir süre bakıştıktan sınra tanışıp sohbet etmek, telefon numarası alıp vermek, ertesi gün bir kahve için buluşmak istiyor olabilirsiniz. Ancak pandemi şartlarında bu, günlerce eve kapanıp izlediğiniz filmlerden birinin senaryosu olmaktan öteye gitmiyor.

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‘En güzel yıllarını‘ telefonun başında sağa sola kaydırarak geçiren, yeni ilişkiler kurmak için çöpçatanlık uygulamalarını tercih edenlerin sayısı giderek artıyor.

Son dönemin favori uygulaması Bumble’ın kurucusu Whitney Wolfe’un geçen hafta kendi servetini yaratan en genç kadın milyarder ilan edilmesi, uygulamalara ne kadar rağbet olduğunu anlatmak için yeterli.

Bu uygulamaların ‘ekmeğini yiyebilmek‘ için profilinizi en iyi şekilde oluşturmak ise size doğru işi getirecek CV’niz kadar önemli.

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İlişki uzmanı Ella Stearn BBC’ye doğru profil hazırlamanın yollarını anlattı.

Grup fotoğraflarına dikkat

Stearn, grup fotoğraflarının sosyal olduğunuzu, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirmeyi sevdiğinizi gösterdiğini söylüyor.

Ancak profilinizde kullanacağınız grup fotoğraflarını dikkatli seçmelisiniz. Fotoğraftaki diğer kişilere bağlı olarak hanginizin siz olduğunun anlaşılması zor olabilir.

Bu tür uygulamaları kullananların ne kadar hızlı kaydırıp geçtiği düşünülürse bu tür kafa karıştırıcı fotoğraflar uygun adayınızı kaybetmenize neden olabilir.

Potansiyel yeni sevgilinizi kaybetmemek için grup fotoğraflarında kendiniiz netleştirip diğerlerini biraz blurlamak seçeneklerden biri.

İlk görünen fotoğrafta kalabalık bir kare kullanmamak da bir diğer seçenek.

Anlatmayın, gösterin

Karışıklığa neden olacak fotoğraflar kullanılmayacak, peki nasıl fotoğraflar tercih edilmeli?

Uzman görüşü sizi anlatan fotoğrafların önemli olduğunu söylüyor.

Artık profilinize “Seyahat etmeyi severim” yazmayı bırakın. Bunu herkes yapıyor ve fazlasıyla eskidi.

Bunun yerine favori tatil fotoğraflarınızı paylaşın.

Ayna selfie’leri

Herkesin profilinde olan, bakmaya doyduğumuz bir görsel.

Ancak Stearn, “Başkaları fotoğraflarım hakkında ne düşünür endişesine kapılmayın” diyor. Sonuçta insanlar nasıl göründüğünüzü bilmek istiyor.

Kendi fotoğrafınızı çekerken rahatsanız, durmayın çekin o selfie’yi. Ciddi fotoğraf size göre değilse eğlenceli fotoğraflar çekin.

Stearn meselenin kendine güvenmekle ve kendiyle barışık olmakla ilgili olduğunu söylüyor.

Bu ifadelerden uzak durun

Çoğu uygulamada kendinizle ilgili bir şeyler yazabildiğiniz bir kısım var. Burada yapmanız ve kaçınmanız gerekenler işin uzmanına göre şöyle:

*Çok fazla kullanılan ifadelerden kaçının. Erkekler çoğunlukla artılarını/eksilerini listeliyor ya da “Ryan Goslin değilim” gibi şeyler yazıyor. Bunları yapmayın.

*En kötüsü, “Bana bir şeyler sorun” yazmak. Anlatacak bir şeyiniz yoksa kimse size bir şeyler sormak istemeyecektir.

*Kısa ve orijinal bir şeyler bulun. Biraz kişiliğinizi kattığınız, başlarından kopyalamadığınız bir şeyler yazın.

‘Selam’ diye muhabbete girmeyin

Özellikle bu uygulama dünyasında yeni olanlar için giriş cümlesi zor olabilir.

Stearn, “Sadece ‘selam‘ yazmaktan kaçının” diyor.

Ancak herkes için işe yarayacak bir ilk mesaj da yok.

Konuşmaya başlayacağınız kişinin profiline bakarak orada yazan ya da fotoğraflarından gördüğünüz bir şeyden yola çıkıp muhabbete başlamak en doğrusu.

Esprili hatta iltifat eden bir cümleyle başlayabilirsiniz.