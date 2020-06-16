Pandemi döneminde CHP’li belediyeler: 6 milyona yakın aileye yardım yapılmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü nedeniyle belediyeleri aracılığıyla 5.7 milyon aileye yardım yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: İBB (Arşiv)

Meclis’teki grup toplantısında konuşan CHP lideri, 12 Haziran itibarıyla ayni yardım yapılan aile sayısının 5 milyon 702 bin 723 olduğu bilgisini paylaştı.

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Kılıçdaroğlu, bunun reklamının yapılmadığını, kişinin yoksulluğunun teşhir edilmediğini belirterek “Bizi üzen, esnafın bile yardım paketine muhtaç hale gelmesiydi” dedi.

CHP lideri şu bilgileri verdi: “285 bin 390 aileye nakdi yardım yapıldı, 254 bin 27 hanenin suyu açıldı, belediyelere ait 21 bin 147 işyerinin kiraları ertelendi, 146 bin 669 yaşlı ve engelliye kişiye evde bakım hizmeti verilmeye devam ediliyor, 43 milyon 384 bin 714 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı, 9 bin 114 sağlık çalışanı evine gidemediği için bedelini ödeyerek otellerde kaldılar, 2 milyon 222 bin 998 bina ve işyerinde dezenfekte işlemi yapıldı.”