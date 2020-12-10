Pandemi barınakları da vurdu: Sahiplendirilen hayvan sayısı yarıya düştü

İstanbul’da barınaklardan sahiplendirilen hayvan sayısı, geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: İBB

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ocak-Kasım 2020’de 417 hayvan sahiplendirildi.

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Geçen yılın tamamında bu sayı 968 olarak kayda geçmişti. İstatistiğin tutulduğu son 15 yılda, en yüksek sahiplendirme sayısına 2014 ve 2016’da 999’la ulaşıldı.

En düşük rakam, 2007’de 316 olurken, bunu 412’yle 2009 takip etti. Bu yıl sahiplendirilen hayvan sayısı ise son 15 yılın en düşük üçüncü rakamı oldu.

Yıl bazında, sahiplendirilen hayvan sayısı şöyle:

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İBB’nin verilerine göre, belediyenin beş bakımevinin toplam hayvan kapasitesi 7 bin 600. Ayrıca, kentte sokaklarda yaşayan 128 bin 900 köpek ve 162 bin 970 kedi bulunuyor.