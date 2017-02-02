Panda Yang Yang ‘yeni arkadaşı’yla kışın tadını çıkardı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) ‘FETÖ’ şüphesiyle açığa aldığı yedi hakim ve savcı arasında MİT TIR’larını durduran savcıları tutuklatan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da bulunduğu ortaya çıktı.