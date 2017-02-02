Panda Yang Yang ‘yeni arkadaşı’yla kışın tadını çıkardı

Avusturya’nın Viyana kentindeki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan panda Yang Yang, yeni arkadaşı kardanadamla görüntülendi. (Reuters/Heinz-Peter Bader)
Yaramazlara biraz batar!
Avusturya’nın Viyana kentindeki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan panda Yang Yang, yeni arkadaşı kardanadamla görüntülendi. (Reuters/Heinz-Peter Bader)
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) ‘FETÖ’ şüphesiyle açığa aldığı yedi hakim ve savcı arasında MİT TIR’larını durduran savcıları tutuklatan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da bulunduğu ortaya çıktı.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 2017’de Türkiye’de de darbe ihtimalinin olduğunu yazdı.
Tüm dünya 2 Şubat’ta ‘Sulak Alanlar Günü’nü kutlarken, Türkiye sulak alanların en fazla yok olduğu ülkeler arasında.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin güçler ayrılığı ilkesini ve özgürlükleri dikkate almasını istedi.
‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini merkeze alan anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderildi.