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Yaramazlara biraz batar!

Panda Yang Yang ‘yeni arkadaşı’yla kışın tadını çıkardı

Avusturya’nın Viyana kentindeki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan panda Yang Yang, yeni arkadaşı kardanadamla görüntülendi. (Reuters/Heinz-Peter Bader)

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