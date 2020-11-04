‘Panda diplomasisi’ Güney Kore’deki ilk meyvesini verdi: Fu Bao

Güney Kore’de doğan ilk panda yavrusu Fu Bao (Şanslı Hazine) bir grup çocuk ve gazetecilere takdim edildi.

Fotoğraflar: Reuters

Üç ay önce dünyaya gelen Fu Bao’nun anne-babası Ai Bao ve Le Bao, pandaların anavatanı Çin’deki Sincan bölgesinden 2016 yılında ‘panda diplomasisi‘nin bir parçası olarak Güney Kore’ye gönderildi.

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Çin yıllardır farklı ülkelere dostluk göstergesi olarak panda yolluyor. ‘Panda diplomasisi’ olarak bilinen bu uygulamayla Çin, bağlarını güçlendirmek için kullanıyor.

Dev pandalar nesli tekhlike altındaki türlerden ve bu nedenle her doğan yavru kutlanıyor.

Dişi pandalar yalnızca yılda bir defa kısa bir süre boyunca doğurganlık gösteriyor. Yavrular genelde 200 gramın altında, prematüre doğduğu için hayatta kalma şansları çok düşük.

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Everland hayvanat bahçesinin yetkilileri Fu Bao’nun 197 gram doğduğunu, sonrasında hızla büyüyerek geliştiğini söyledi.

Kendi başına oturabilen ve dişleri kesmeye başlayan Fu Bao’nun ziyaretçi kabulüne önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Çin geleneklerine göre, yavru pandaların ismi doğumunun 100’ünce gününde veriliyor. Fu Bao’nun ismi de bu geleneğe göre 50 bin kişinin katıldığı anket sonucu 100’üncü günde seçildi.

Fu Bao’nun üç dört yıl sonra Çin’e gönderilmesi planlanıyor.