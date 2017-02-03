‘Panathinaikos’a oyun kurucularda yenildik’ diyen Ergin Ataman: Bundan sonraki hedefimiz lig şampiyonluğu

EuroLeague’in 21’inci haftasında Panathinaikos’a 79-84 mağlup olan Galatasaray erkek basketbol takımının başantrenörü Ergin Ataman, “Onlara oyun kurucularda yenildik” dedi.

‘Sinan gününde değildi, Fitipaldo’dan da katkı alamadık’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak ilk beş başlayan oyuncuların yorulduğunu belirten Ataman, şunları söyledi: “Benchten gelen oyuncularımızdan da beklediğimiz savunma agresifliğini ve skor katkısını alamadık. Fitipaldo ve Daye oyuna girince skor bulamadılar. Rakibimizdeyse tam tersine Singleton ve özellikle Mike James benchten gelerek çok iyi katkı verdi ve maça ortak oldular. Baktığımız zaman ilk yarı başa baş geçti. Panathinaikos için 16 üçlük isabeti çok ciddi bir rakam. Çok zor atışları soktular. Bizde ise Sinan bugün pek gününde değildi, beş top kaybı yaptı. Fitipaldo’dan da beklediğimiz katkıyı alamamamız bizi zorladı. Oyun kurucularda yenildik onlara. Bizim oyun kurucularımız 11 sayı atmış onlardaysa bu sayı 28.”

‘Hedefimiz lig şampiyonluğu’

Hakem Luigi Lamanoica’nın ilk yarı biterken Panathinaikos lehine faul çaldığı pozisyonu hatırlatan Galatasaray başantrenörü, şöyle devam etti: “Faul ve akabinde gelen üç atış kesinlikle çok saçmaydı. Bir faul maçın önüne geçer mi diyeceksiniz fakat böylesine maçlarda, hele de EuroLeague gibi bir arenada böyle saçma şeylerin yaşanmaması gerek. Maçın genelinde de hakemlerin iyi olduğunu söylemem mümkün değil. Bundan sonraki hedefimiz bu iyi basketbolu ligde sürdürüp lig şampiyonu olmak olacak.”

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