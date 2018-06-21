Panama Belgeleri’nde yeni sızıntı: Devletten 14 milyarlık ihale alan Cengiz de listede

Panama Belgeleri’nde yeni belgeler sızdırıldı. 1 milyondan fazla belgeyi kapsayan yeni sızıntıya göre listede Akkuyu Nükleer Santrali’nin yüzde 49 hissesini almak isteyen, bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale alan işadamı Mehmet Cengiz de bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre sızdırılan toplam 1.2 milyon yeni belgede Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin ailesinden Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev’in kızına ve Barcelonalı futbolcu Lionel Messi’ye küresel elitlerin gizli servetlerine ait detaylar ortaya çıktı. Türkiye’den listeye giren isimse 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında “Milletine …na koyacağız” demesiyle ünlü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın işadamı Mehmet Cengiz.

Reklam

‘Panama Belgeleri’nin ilk ayağında Mehmet Cengiz’le birlikte Fettah Tamince, Cihan Kamer, Remzi Gür, Hayyam Garipoğlu ve Ahmed Hamdi Topbaş’ın off-shore bağlantıları ve gizli banka hesapları ortaya çıkmıştı.

Sızan yeni belgelere göre Akkuyu Nükleer Santralı’nın yüzde 49 hissesini satın almak isteyen Mehmet Cengiz, hukuk firması Mossack Fonseca üzerinden bir danışmanlık şirketiyle anlaşma imzaladı. 31 Mayıs 2016’da imzalanan ön protokol anlaşmasında Britanya Virjin Adaları (BVI) merkezli Foxton Holding Services Inc. adlı danışmanlık şirketine 15 milyon dolar ödeme yapılacağı taahhüt edildi. İşin ilginç yanı bu danışmanlık şirketinin sahibi 21 Nisan 2016’ya dek Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin CEO’luğunu yürüten Fuad Akhundov görünüyor. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Akhundov, CEO’luk görevine 21 Nisan 2016’da son verilse de 12 Şubat 2018’e kadar yönetim kurulunda yer almayı sürdürdü. Öyle ki, Akhundov bir yandan Akkuyu’daki yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürürken diğer yandan bu şirketten hisse almak isteyen Cengiz’e danışmanlık hizmeti verdi.

Reklam

Cengiz Holding ile yapılan anlaşma da belgelerde

Foxton Holding Services ise MF şirketlerinden MossFon Trust (tröst) üzerinden İsviçre-Cenevre merkezli Genint SA adlı şirkete bağlı görünüyor. Tröstler sayesinde, iç içe geçmiş şirketlerle hak sahibi ya da esas hissedar, kimliği gizli tutularak farklı ülkelerde yatırım yapma imkânı buluyor. 65 milyon dolar ciro 2017’ye gelindiğinde Foxton Holding Services adına Banque Havilland Suisse adlı İsviçre bankasında hesap açılıyor. Şirketin 25 Ekim 2017 tarihli yönetim kurulu kararında banka hesabı açmak için imza yetkilisi Norbert Max Blauenstein olarak belirleniyor.

MF iç yazışmalarında Genint SA şirketi, müşterisi Foxton ile ilgili belgeleri yollarken şirket hisselerinin sahibi olarak Fuad Akhundov’un banka hesap bilgilerini de referans gösteriyor. Akhundov ile ilgili referans mektubunda Foxton şirketinin Türkiye, Azerbaycan ve Rusya merkezli şirketlere danışmanlık hizmeti verdiği, şirket cirosunun ise 65 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Foxton’un fon kaynakları arasında Cengiz Holding ile yapılan ‘birleşme satınalma (M&A) kontratı’ da yer alıyor.

Akhunduv’un ise 1995’ten beri aralarında banka ve enerji şirketlerinin de yer aldığı Azeri, Rus ve Türk şirketlerde CEO görevinde bulunduğu aktarılıyor. 13 Haziran 2017 tarihli söz konusu belge bizzat Akhundov tarafından imzalanıyor. Öte yandan Genint SA ya da Foxton Holding Services Inc şirketleriyle Cengiz Holding’in halka açık kaynaklarda herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Devletten 14 milyar liralık ihale aldı

Geçen yıl nisan ayında Rus kamu nükleer enerji kurumu Rosatom, Akkuyu projesinin yüzde 49’unu satmak için harekete geçti. Şirket haziranda 2017’de projenin yüzde 49’unun Cengiz- Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumuna satılacağını açıkladı. Hissedarlık anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyordu. Ancak yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. CKK konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) ortaklığından ticari konularda anlaşmaya varamadığı için çekilme kararı aldı. Ancak Cengiz İnşaat’ın hisse alımı için görüşmelere devam ettiği belirtildi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, nisan ayında AA’ya yaptığı açıklamada, Akkuyu’da hisse satışı için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini, önceliklerinin ise Türk şirketlerin olduğunu aktarmıştı. Yüzde 49’luk hisse yaklaşık 10 milyar dolara denk geliyor. Hisse alımı için Rosatom ile görüşen şirketler arasında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) de adı geçiyor.

Cengiz İnşaat bugüne dek devletten 14 milyar 211 milyon liralık ihale aldı. Bu rakamın 9 milyar 515 milyon lirası sadece 2017’ye ait. Cengiz İnşaat bu rakamla devletten en çok ihale alan ikinci şirket konumunda.

Ne olmuştu?

Panama Belgeleri’yle, zengin ve muktedirlerin servetlerini gizlemek için çevirdiği dolaplar ortalığa saçılmıştı. Dünyanın önde gelen off-shore hizmetleri firmalarından Mossack Fonseca’ya ait 11 milyondan fazla belgenin ‘sızdırıldığı’ skandalda adı geçen 140 şirketin, bir siyasetçi ya da kamu görevlisinin doğrudan ya da aileleri yakınlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

Müşteriler arasında eski ya da halen görevi başında 72 devlet başkanı ya da başbakan da bulunuyor.

Belgeleri sızdıran ve John Doe mahlasını kullanan kişi amacının dünya genelinde gittikçe artan gelir eşitsizliğiyle mücadele etmek olduğunu söylemişti.

370 gazeteci inceledi

Belgeler ilk olarak geçen yıl nisan ayında Alman gazetesi Suddeutsche Zeitung’a ulaştırıldı. Kimin sızdırdığı gizli tutuldu.

Gazete, belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’yla paylaştı. Konsorsiyum da belgeleri BBC, Guardian ve Le Monde gibi güvenilir gazete ve televizyonlara incelemeleri için gönderdi. Toplamda 78 ülkede çoğu gazete ve tv olmak üzere 107 medya kuruluşuyla paylaşılan belgeleri yaklaşık bir yıl boyunca 370 gazeteci doğrulatıp irdelemeye uğraştı (Türkiye’den yok).

Sızdırılan belge sayısı Wikileaks’den de Snowden Belgeleri’nden de fazla.