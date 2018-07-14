‘Panama Belgeleri’: Eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif ve kızı tutuklandı

‘Panama Belgeleri’nde adı geçen ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden azledilen eski Pakistan başbakanı Navaş Şerif, kızıyla birlikte tutuklandı.

2015’te ‘Panama Belgeleri’nin ifşasıyla başlayan süreçte hakkında dava açılan Şerif’in, çocuklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin, Londra’daki lüks daireler dahil yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı öne sürülmüştü.

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Pakistan’da üç kez başbakanlık görevini yürüten Şerif, yargılamanın ardından 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Şerif’in kızı Meryem Şerif’e yedi yıl, damadı Safdar Awan’a ise bir yıl ceza verildi.

Hapis cezası kararının ardından Anayasa Mahkemesi, Şerif’in kamu görevi üstlenmesini yasakladı ve tutuklanmasına hükmetti.

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Eşinin tedavisi için İngiltere’de bulunan Şerif, dün ülkesine dönmesinin ardından kızı Meryem Şerif’le birlikte tutuklandı. Navaz ve Meryem Şerif, Lahor Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adiala Hapishanesi’ne götürüldü.

Dünyadan pek çok siyasetçi ve zenginin vergi cennetlerindeki off-shore hesaplarına ait bilgiler, ‘Paradise Papers’ sızıntısıyla haberleştirilmişti.

Belgelerde, Türkiye’den isimler de yer almıştı. Buna göre Albayrak kardeşlerin yanısıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu da ‘offshore’ şirket sahibiydi.

Yıldırım ve Albayrak’lar, Türkiye’de ‘Panama Belgeleri’nin haber yapan Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerineyse dava açmıştı.