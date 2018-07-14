Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Panama Belgeleri’: Eski Pakistan başbakanı Navaz Şerif ve kızı tutuklandı

 

‘Panama Belgeleri’nde adı geçen ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden azledilen eski Pakistan başbakanı Navaş Şerif, kızıyla birlikte tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2015’te ‘Panama Belgeleri’nin ifşasıyla başlayan süreçte hakkında dava açılan Şerif’in, çocuklarının bazı offshore şirketleriyle bağlantılı olduğu ve bu şirketlerin,  Londra’daki lüks daireler dahil yabancı ülkelerde mülk satın almak için para aktarmakta kullanıldığı öne sürülmüştü.

Reklam

Pakistan’da üç kez başbakanlık görevini yürüten Şerif, yargılamanın ardından 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Şerif’in kızı Meryem Şerif’e yedi yıl, damadı Safdar Awan’a ise bir yıl ceza verildi.

Hapis cezası kararının ardından Anayasa Mahkemesi, Şerif’in kamu görevi üstlenmesini yasakladı ve tutuklanmasına hükmetti.

Reklam

Eşinin tedavisi için İngiltere’de bulunan Şerif, dün ülkesine dönmesinin ardından kızı Meryem Şerif’le birlikte tutuklandı. Navaz ve Meryem Şerif, Lahor Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adiala Hapishanesi’ne götürüldü.

Dünyadan pek çok siyasetçi ve zenginin vergi cennetlerindeki off-shore hesaplarına ait bilgiler, ‘Paradise Papers’ sızıntısıyla haberleştirilmişti.

Belgelerde, Türkiye’den isimler de yer almıştı. Buna göre Albayrak kardeşlerin yanısıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlu da ‘offshore’ şirket sahibiydi.

Yıldırım ve Albayrak’lar, Türkiye’de ‘Panama Belgeleri’nin haber yapan Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerineyse dava açmıştı.

Pakistan başbakanı, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındı

Evrensel, davalık haberinin arkasında: Algı yönetimi değil, haber takibi

Gecikmedi: Yıldırım ailesinden ‘Paradise Papers’ı yayınlayan Cumhuriyet’e dava

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da ‘cennet’te şirketleri varmış

AKP oylarıyla: ‘Paradise Papers’a Meclis araştırması önergesi reddedildi

Başbakanın ‘Devletle iş yapmayın’ diye öğüt verdiği oğlu 27 milyonluk ihale almış

Başbakandan ‘Paradise Papers’ açıklaması: Oğullarıma her türlü soruşturma yapılabilir

Başbakanlık açıklaması: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanına ‘takibe takip’ yapmış

Tesadüfün böylesi: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanını takip ediyormuş

Ankara’dan tık yok: Britanya ‘Paradise Papers’ı resmen incelemeye alıyor

ABD ticaret bakanı Rusya bağlantılı şirketin büyük hissedarlarındanmış

‘Paradise Papers’: Başbakanın iki oğlunun ‘vergi cenneti’nde beş şirketi var

SON HABERLER

Oktar uçar yazı kalır: Kitapları hala Meclis kütüphanesi ve imam hatiplerde

Aralarında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘askeri casusluk’ gibi 31 farklı suç nedeniyle müridleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar’ın, ‘Harun Yahya’ imzasıyla kaleme aldığı yüzlerce kitabının hala Meclis, Milli Kütüphane, imam hatip liseleri ve halk kütüphanelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...