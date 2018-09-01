Pamuk’tan ‘sembol fotoğraf’a: Acımasızlık, merhametsizlik ve adaletsizliğin zamanı

Nobelli yazar Orhan Pamuk, Cumartesi Anneleri’nin önceki hafta Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü buluşmasına yapılan polis saldırısının sembol fotoğrafı için “Acımasızlığın, merhametsizliğin, adaletsizliğin zamanı bu” dedi.

Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos’ta 700’üncü hafta eylemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla izin verilmemiş, polis sert müdahalede bulunmuştu. Hükümet bundan böyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemine izin verilmeyeceğini açıklarken Cumartesi Anneleri meydana gideceklerini bildirmişti.

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700’üncü hafta buluşmasında darp edilerek gözaltına alınmak istenenlerin arasında oğlu Hasan Ocak kaybedildiği günden bu yana, 23 yıldır adalet arayan 82 yaşındaki Emine Ocak da vardı.

Ocak’ın fotoğrafı günün sembol karelerinden biriydi.

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Cumhuriyet için bir metin kaleme alan Pamuk, şunları yazdı: “Cumartesi Anneleri yıllardır eylemlerini benim evime on dakikalık bir uzaklıkta, Galatasaray Meydanı’nda yapıyorlardı. Kayıp çocuklarını arayan anneler! ‘Bir dakika gelir misiniz görüşelim’ dendikten sonra öldürülen, cesedi yok edilen kurbanların anneleri. Çok geçtim önlerinden saygıyla, kederle, hatta utançla. Bu utancı bir zamanlar hissedenler o kadar çoktu ki devlet adamları, siyasetçiler onlarla fotoğraf çektirirlerdi. Ama anlayışın, şefkatin ve dertliyi dinlemenin zamanı bitti artık. Acımasızlığın, merhametsizliğin, adaletsizliğin zamanı bu.”