Pamukkale’de 20 yıllık çam ağaçları ‘çıkmaz sokağı daraltıyor’ diye söküldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 20 yıllık çam ağaçları, ‘çıkmaz sokağı daraltıyor’ gerekçesiyle belediye ekiplerince söküldü.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’in haberine göre Kervansaray Mahallesi’ndeki Meserya Sitesi’nde bugün sabah saatlerinde belediye ekipleri, site sakinlerinin 1999 yılında diktirdiği 60 çam ağacını ‘yolu daraltıyor’ gerekçesiyle söktü.

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Site sakinlerinden biri “Çıkmaz sokaktaki ağaçların yolu daraltıyor diye sökülmesini anlamıyorum” diyerek şöyle konuştu: “Bu ağaçları kendi ellerimizle diktik, gözümüz gibi baktık. Bu ağaçları kurtarmak için yıllardır uğraşıyoruz ama kimi güç odaklarının önüne geçemedik. Doğayı sevmeyen zihniyetten her şey beklenir.”