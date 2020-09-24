Pamukkale Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Bağ’ın görevi son buldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl IŞİD’in 152 terör eyleminin engellendiğini, gazeteci Can Dündar’ın ‘Türkiye karşıtlarıyla iş birliği’ yaptığını ve bugünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Polis Akademisi’nin başındayken aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41’ini ‘FETÖ’den ihraç ettiğini söyledi.