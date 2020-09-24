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Yaramazlara biraz batar!

Pamukkale Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Bağ’ın görevi son buldu

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını bildirdi.

Üniversitenin 7 Temmuz’da açtığı öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan kriterlerin, yalnızca Bağ’ın eşi Derya Bağ’a uygun olması tepki çekmişti. Bunun üzerine YÖK soruşturma başlatmıştı.

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Hüseyin Bağ, daha önce eşini üniversite bünyesinde yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamış, tepkiler üzerine Derya Bağ istifa etmişti.

Pamukkale Üniversitesi rektörü görevden uzaklaştırıldı

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