Pamukkale ‘iflas’, alacaklılar ‘devam’ dedi

İflasına karar verilen Pamukkale Turizm’in alacaklılarının çoğu, şirket faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı.

27 Ekim’de konkordato talebiyle mahkemeye başvuran ve üç ay mühlet verilen Türkiye’nin en köklü şehirlerarası otobüs firmalarından Pamukkale Turizm, 26 Ekim’de iflasını ilan etmişti.

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Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası dosya İzmir İflas Müdürlüğü’ne gönderildi.

İflas müdürlüğü, 1. Alacaklılar Toplantısı için 12 Mart’a gün verdi.

Şirketin kaderi açısından belirleyici olacak toplantıda, alacaklıların yüzde 83’ü şirketin faaliyetlerinin devam etmesi yönünde oy kullanırken yüzde 12’si ise çekimser kaldı.

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