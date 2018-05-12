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Yaramazlara biraz batar!

Pamuk yığınında uyuyakalan üç çocuk havasızlıktan ölmüş

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Şanlıurfa’da geçen yıl pamuk yığını içinde cansız bedenleri bulunan ikisi kardeş üç çocuğun havasızlıktan öldüğü belirlendi.

19 Ekim 2017’de Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi’nde dedelerine ait tarlaya giden Harun-Ali Tekdağ kardeşler (13-14) ve kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), tarlanın kenarında istiflenen pamuk yığınının arasında uykuya dalmıştı. Çocuklar, traktörle getirilen tonlarca pamuğun üzerlerine dökülmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Şanlıurfa başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, üç çocuğun ölümüyle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Raporda çocukların pamuk yığını arasında havasız kalmaları nedeniyle ‘asfiksi’ (boğulma) sonucu öldüğü belirtildi. Raporda, pamukların ilaçlı olmasından kaynaklı herhangi bir zehirlenme olduğuna dair ibare yer almazken, çocukların uykudayken pamuk yığınının üzerlerine devrilmesi sonucu boğuldukları ifade edildi.

Pamuk yığınında uyuyakalan üç çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Yine Şanlıurfa: Pamuk yığınında uyuyakalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti


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