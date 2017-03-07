Pamuk, ‘darbe gecesi’ni anlattı: Erdoğan’ın temizlik yapmaya başlayacağını düşündüm

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, darbe girişiminin başarısız olduğunun netleştiği anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘temizlik’ yapmaya başlayacağını düşündüğünü belirterek “Bu temizliğin hepimize dokunabileceğini düşünmeye başladım” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre Rus basınına konuşan Pamuk, darbe girişimi gecesini şöyle anlattı: “İstanbul’daydım. Saat 19.00-20.00 gibi evimin yanından, İstanbul adalarından birkaç askeri gemi geçti. Yaklaşık saat 02.00’te darbe girişiminin başarısız olduğu netleşti. Ve ben buna sevindim. Fakat aynı zamanda da Erdoğan’ın temizlik yapmaya başlayacağını düşünüyordum. Bu temizliğin hepimize dokunabileceğini düşünmeye başladım.”

Bu esnada dış basından “Lütfen bize yazın” diye mesajlar aldığını aktaran Pamuk, ancak o sırada neler olduğunu anlayamadığını kaydetti.

‘Dostum Ahmet Altan’ı savundum’

Türkçe duyuru yaptığını anlatan Pamuk, “Açıklamamda ben darbeye karşı olduğumu ve aynı zamanda da demokratik Türkiye’den yana olduğumu ve Erdoğan’ı eleştirdiğimi ifade ettim. Aradan bir ay geçti. Yeni gerçeklere alışması için hükümete belirli bir zaman verilmesi lazımdı. Sonuç itibariyle hükümet yetkililerine uçaklardan ateş edilmişti ve onların da güvenlik önlemleri alması gerekiyordu. Fakat bunların ardından insanları tutuklamaya başladılar. Aralarında arkadaşlarım da vardı. Ben onları savundum. Örneğin dostum Ahmet Altan’ı savundum” dedi.

Pamuk, Hürriyet gazetesinde ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşiye gelen ‘sansür’e de değindi: “İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. İşte Türkiye’de bugün bunlar yaşanıyor. Bana Türk politikasıyla ilgili sorular verildi ben de dürüst şekilde yanıt verdim. Ve onlar yayınlayamadı.”

‘Atatürk’ü beğeniyorum’

Sözlerini Atatürk’ü beğendiğini söyleyerek bitiren Nobel ödüllü yazar “Fakat Osmanlı konularını da beğeniyorum. Bu yüzden eserlerimde kullanmaya başladım” dedi.