‘Palu davası’nda mütalaa: Tuncer Ustael’e müebbet ve 11 yıl istendi

Kocaeli’de cinayet ve istismar iddialarıyla anılan Palu ailesine açılan davada savcılık mütalaasını sundu. ‘Bir numaralı sanık’ Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl istedi.

Tuncer ve Emine Ustael. (Fotoğraflar: DHA)

Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 11 yıl önce 35 yaşındaki Meryem Tanhal ve sekiz yaşındaki Melike’nin kaybolmasına ilişkin davanın beşinci duruşması bugün yapıldı.

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Duruşmaya Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde adliye binasına arka kapıdan alındı.

Meryem Tanhal’ı öldürmekle suçlanan sanık Tuncer Ustael, kendisinin değil Tanhal ailesinin suçlu olduğunu öne sürerek “Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu’nun ifadeleri de yanlıştır. Tanhalların çok sayıda cinayetlerinin ortaya çıkmaması için Meryem’i öldürdüler” dedi.

‘Cezaevinden çıkınca karakola gittim’

‘Tanık’ sıfatıyla duruşmaya katılan baba Harun Palu, şunları anlattı: “Ben olay tarihinde Meryem’in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem’i sordum. Tuncer’in Meryem’i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkiine gömdüğünü söyledi. Hava’ya olayı sorduğumda, Meryem’in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava’yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı.”

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Palu ailesi…

Harun Palu, cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu’nun kendisini sıklıkla ziyaret ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip Tanhal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer’e değil Hava’nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer’e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş.”

‘Ben öldürmedim’

Hava Palu, kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek şu savunmayı yaptı: “Ben Tuncer’e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer’in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike’yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum.”

Tuncer Ustael’e müebbet istemi

Savcının açıkladığı mütalaada, sanık Tuncer Ustael’in Meryem Tanhal’a yönelik eylemi nedeniyle ‘nitelikli öldürme’ ve ‘tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edildi. Tuncer Ustael’e ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan beş, ‘Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak’ suçundan da altı yıl hapis istendi.

Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında da ‘Meryem Tanhal’a yönelik öldürme suçuna yardım etmek’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından üst sınırdan ceza talep edildi. Ayrıca İsa Palu’nun ‘Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak’ suçundan da cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal’ın adli emanetteki kimliğinin il nüfus müdürlüğüne gönderilerek ölüm ilanının verilmesine hükmetti. Duruşma 13 Şubat’a ertelendi.