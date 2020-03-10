‘Palu davası’nda gerekçeli karar: Yapılaşma nedeniyle cesedin bulunamaması normal

‘Palu ailesi davası’nda verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı. Öldürülen Meryem Tanhal’ın cesedinin yeni yapılaşma nedeniyle bulunamamasının normal olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Mahkeme, Tuncer Ustael’in Meryem Tanhal’ı ‘ısrarlı’ şekilde dövdüğünü, aç ve soğukta bırakarak eziyet çekerek öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet cezası vermişti. Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ‘suça iştirak etmek’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Fatih Palu ise ‘suça iştirak etmek’ suçundan sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

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‘Yaşadığına dair kayıt bulunamadı’

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında Meryem Tanhal’ın “20 Aralık 2008 tarihinde öldüğü kabul edilmiştir” denilerek özetle şu gerekçeler sıralandı: “Meryem Tanhal’ın cesedi 2011 ve 2018 yıllarında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tanhal’ın, Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir. Bu anlatım mahkememizce samimi bulunmuştur. Öte yandan Meryem Tanhal’ın hayatta olduğuna dair hiçbir belirti bulunamamıştır. Ne kendisini gören olmuş, ne de yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmuştur. Meryem Tanhal’ın telefon görüşmesi, bankadan para çekmesi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurması gibi hiçbir kayıt yoktur. Olayın üzerinden geçen zaman ve olay yerindeki yeni yapılaşma dikkate alındığında Meryem Tanhal’ın cesedine ulaşılamaması normaldir. “

’32 yaşındaydı, herhangi bir sağlık sorunu yoktu’

Meryem Tanhal’ın Tuncer Ustael tarafında öldürüldüğü hükmü ise kararda şu sözlerle ifade edildi: “Maktul olay tarihinde 32 yaşındadır. Herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair beyan veya kayıt bulunmamaktadır. Bir kişinin uzun süre ve sık sık darp edilmesi, darp edilirken hayati bölge olan baş bölgesine vurulması, sık sık ve uzun süre aç bırakılması, ayrıca soğuk havada yatırılması bir bütün olarak kişinin ölümüne neden olabilecek olaylardır. Bu itibarla Meryem Tanhal’ın darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. Tüm bu nedenlerle Tuncer Ustael’in maktul Meryem Tanhal’ı kasten öldürdüğü kabul edilmiştir. Diğer sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Emine Ustael’in ise Meryem Tanhal’ı darp ettikleri konusunda herhangi bir delil yoktur. Ancak bu kişiler sanık Tuncer Ustael’in talimatlarını yerine getirmişlerdir. Ayrıca Meryem Tanhal öldükten sonra kaybolduğuna ilişkin polisi aldatacak beyanlarda bulunmuşlardır.”