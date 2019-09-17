‘Palu ailesi’nin akıl sağlığına bakılacak

Kocaeli’de cinayet iddiasını içeren davada yargılanan Palu ailesinin üyelerinin akıl sağlığına bakılacak.

Palu ailesi… (Fotoğraf: DHA)

Kocaeli 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Tüm sanıklar güvenlik nedeniyle arka kapıdan alındı.

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‘Akıl sağlımız yerinde değil’

Mahkemede savunma yapan Ustael, öldürülen baldızı Meryem Tahnal’ın cesedinin Tütünçiflik sahilinde bulunacağından emin olduğunu söyledi. Ustael, “H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu olaylar aydınlanmayacak” dedi.

Hava Palu şunları ifade etti: “Bizim akıl sağlımız yerinde değil. 2009’da yapılan soruşturmalarda bu hususlar gündeme geldi. Bunların yeniden araştırılmasını talep ediyorum. Akıl sağlığımız yerinde olmadığı için dava doğru bir şekilde ilerlemiyor.”

Avukat tahliye istedi

Ustael…

Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu’nun avukatı Alper Bayrak, cesedin ortada olmaması nedeniyle ölüm şeklinin de belirlenemediğini dile getirdi.

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Bayrak, savunmasına şöyle devam etti: “Cesedin bulunduğu alanda coğrafi değişiklik olduğuna dair somut bir delil dosyada bulunmamaktadır. Dosyadaki deliller tutukluluk için yeterli değildir. Ölüm saati ve ölüm nedeni tam olarak belli değildir. Müvekkillerim doktor değillerdir. Ölüm nedeni ve saatini tam olarak bilemezler. Meryem’in battaniyeye sarılı olduğu yerde ölü olup olmadığı belli değildir. Meryem’in gömülmesi olayına karışmamışlardır.”

Avukat Bayrak, ayrıca Tuncer Ustael hakkında narsist kişilik bozukluğu raporu alınmasını talep ederek, “Bu hastalığa sahip olan insanlar etraflarındaki insanlardan kendilerini güçlü zanneder ve onların üzerinden hüküm kurarlar. Bu sebeple Tuncer Ustael hakkında rapor alınmasını istiyoruz” dedi.

Akıl sağlıklarına bakılacak

Mahkeme heyeti, Tahnal’ın çocukları R.T.T. ve Ş.H.’nin tanık olarak dinlenme talebine cevabın gelmemesi ve Ustael için narsist kişilik bozukluğu, tüm aile için de yeniden akıl sağlığı raporu istemesi nedeniyle davayı 21 Kasım’a erteledi.

Kime neden ceza isteniyor?

Tuncer Ustael: Meryem Tanhal’ı anılan tarihte ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’, Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal’ı hürriyetinden yoksun kılmak.

İsa Palu (Meryem Tanhal’ın kardeşi): Meryem Tanhal’ın öldürülmesine yardım, Meryem Tanhal’a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak.

Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu: Meryem Tanhal’ın öldürülmesine yardım, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.

İstismar soruşturması da var

Öte yandan Körfez başsavcılığı tarafından Ustael’in Meryem Tanhal’ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ve kızı Z.U.’ya istismarda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.