Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Palu ailesi davası’nda sanıklara ceza yağdı

Kocaeli’de cinayet ve istismar iddialarıyla anılan Palu ailesine açılan davanın bugün görülen son duruşmasında karar çıktı.

Tuncer Ustae. (Fotoğraf: DHA)

Mahkeme, Tuncer Ustael’in Meryem Tanhal’ı ‘ısrarlı’ şekilde dövdüğünü, aç ve soğukta bırakarak eziyet çekerek öldürdüğünü belirtti. Ustael bu eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Reklam

Ayrıca Ustael’e, Tanhal’ı ağaca bağladığı gerekçesiyle ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılmak’ suçundan dört, banka kartlarını kullanması nedeniyle de üç yıla hapis cezası verildi.

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu’ya ‘suça iştirak etmek’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca ‘kişiyi hürriyeti yoksun kılmak’ suçundan bir buçuk yıl hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.

Fatih Palu ise ‘suça iştirak etmek’ suçundan sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Reklam

Hakim, Fatih Palu’ya “Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık” dedi.

‘Palu davası’nda mütalaa: Tuncer Ustael’e müebbet ve 11 yıl istendi

‘Palu ailesi’nin akıl sağlığına bakılacak

Palu ailesinin katili öldürmeden önce kredi çektirmiş

‘Palu ailesi’ne dava: Damat Tuncer Ustael’in cinayetten ağır müebbeti istendi

‘Palu ailesi’ soruşturması: Kazıda bulunan kemikler anne-kıza değil hayvana ait çıktı

Paluların damadı göstermişti: Tütünçiftlik’teki kazı alanı şantiye gibi

Baba hariç Palu ailesinin tüm fertleri tutuklandı

‘Palu ailesi’ soruşturmasına devam: Savcılık üç çocuğa istismarı araştırıyor

Baba hariç Palu ailesinin tüm fertleri tutuklandı

‘Palu ailesi’ne yedi gözaltı: Televizyondaki beyanlar delil kabul edildi

SON HABERLER

Rus elçiliği ABD’yi iğneledi, takdiri ‘biz’e bıraktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suriye’nin İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırısını, “NATO’ya yapılmış saldırı” olarak nitelediği açıklamasını ve Anadolu Ajansı’nın (AA) dün yayınladığı, “ABD’nin YPG/PKK’ya desteği” haberini yan yana koyarak paylaştı ve “Takdiri size bırakıyoruz” notunu düştü.

Katil kocanın beyanı esas alındı, ağırlaştırılmış müebbet hapis 20 yıla indi

Eşi Hanife Babayiğit’i tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mesut Babayiğit’e ‘haksız tahrik ve iyi hal indirimi’ uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Babayiğit’in, öldürdüğü eşinin arkasından söylediğini iddia ettiği ifadeler ve tüfeğin bir anda ateş aldığı yönündeki beyanı esas alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...