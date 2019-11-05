Palamut diye tombik satıyorlar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fotoğraflar: DHA

1 Eylül’de başlayan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son iki yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı.

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Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu iki balık, geçen yılın bu dönemlerine göre iki kat daha pahalı satılıyor.

Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 lira arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 liradan alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı.

‘Talep çok, palamut yok’

Kendilerine en çok “Palamut var mı” diye sorulduğunu belirten balıkçı Güzelbahçe Balıkçı Hali’ndeki esnaf Osman Kocabıyık şunları söyledi: “Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını palamut diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var.”

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‘Palamut çizgili, tombik benekli’

Güzelbahçe Balık Hali esnafından Mutlu Evren de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını palamut etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler.”

‘Palamut beyaz olur’

Palamut ile tombik balığının eti arasında fark olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil ise şunları dedi: “Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanısıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar.”