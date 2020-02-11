Paksoy kardeşlere beraat kararına Aile Bakanlığı’ndan itiraz

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Paksoy kardeşlere verilen beraat kararına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan itiraz geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

10 yıl önce 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun sekizinci kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada mahkeme beraat kararı vermişti.

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Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı Hatice Boz, yargılamada sanıklar hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, “Sanıkların ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarına ve hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiği halde sanıklar hakkında beraat yönünde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir” dendi.

‘Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar’

İtiraz dilekçesinde şöyle devam edildi: “Sanıkların aşamalardaki verdiği ifadeler, baştan beri çelişkili, kendi içerisinde tutarlı olmayan ve tamamen suçtan kurtulamaya yönelik beyanlardır. Sanıkların çelişkili savunmaları, dosya kapsamına, olayın oluş şekline, hayatın olağan akışına tamamen aykırı olup Adli Tıp Kurumu raporları, otopsi raporu, Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporları, maktulün hayattan koparılmadan önceki yaşamı, müştekilerin aşamalardaki tutarlı ve samimi beyanları, sanıklara geçmişe dayalı husumetlerinin olmaması durumları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların savunmaları tamamen çürütülmesine rağmen tüm dosya dikkate alınmadan sanıklar hakkında beraat yönünde hüküm tesis edilmesi usul yasa ve hakkaniyet gereği bozmayı gerektirir.”