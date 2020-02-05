‘Paksoy kardeşler’ davasında iki sanığa da beraat

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Paksoy kardeşler beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Reklam

Mahkeme, savcılığın müebbet istediği Can Paksoy ile beraat istediği kardeşi Mahmut Emre Paksoy’un her ikisinin de beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Erköseoğlu, 26 Eylül 2010’da Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ve kardeşi Can Paksoy’un dairelerinin bulunduğu binanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu.

Her iki kardeşe de ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılırken, Paksoy’lar Erköseoğlu’nun intihar ettiğini öne sürmüştü.

Reklam

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört yıl süren davada iki kardeş de delil yetersizliğinden beraat etmişti. Kızlarının öldürüldüğünü düşünen ailenin itirazı sonucu Yargıtay, 23 Mayıs 2018’de kararı bozarak yeniden yargılama istemişti. Yeniden yargılamada açıklanan mütalaada Can Paksoy’a müebbet, Mahmut Emre Paksoy’a ise beraat istenmişti.