‘Paksoy Kardeşler’ davası: Sanıklardan birine müebbet, diğerine beraat istemi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Paksoy Kardeşler’den birine müebbet, diğerine beraat istendi.

Fotoğraf: DHA

Boston Üniversitesi mezunu Erköseoğlu, 26 Eylül 2010’da Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ve kardeşi Can Paksoy’un dairelerinin bulunduğu binanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu.

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Her iki kardeşe de ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılırken, Paksoy’lar Erköseoğlu’nun intihar ettiğini öne sürmüştü.

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört yıl süren davada iki kardeş de delil yetersizliğinden beraat etmişti. Kızlarının öldürüldüğünü düşünen ailenin itirazı sonucu Yargıtay, 23 Mayıs 2018’de kararı bozarak yeniden yargılama istemişti.

‘İntihar süsü verildi’

Aynı ağır ceza mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davada savcılık makamı mütalaasını sundu. Mütalaada, kadının kendi rızasıyla sanıkların evine gittiği, ‘yakınlaşma olduğu sırada’ tartışma çıktığı, Can Paksoy’un Erköseoğlu’nun başının arka kısmına sert bir cisimle vurduğu ya da kadının düşerek başını çarptığı kaydedildi.

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Mütalaada Can Paksoy’un kadının ölümüne intihar süsü vermek istediği belirtilerek odasının penceresinden attığı aktarıldı. Mütalaaya göre kadının psikolojisinin bozularak intihar etmesi ‘soyut bir varsayımdan ibaret.’

Mütalaada, kadının parmak izinin pencerede bulunmadığı anlatılarak Erköseoğlu’nun 76 santimetre yüksekliğindeki pencereden üzerinde dar bir elbise olduğu halde herhangi bir yere tutunup destek almadan ve pencereye çıkmadan doğrudan atlamasının mümkün olmadığına da dikkat çekildi.

Müebbet ve tutuklama istemi

Mütalaada; dosya kapsamı, olayın oluş şekli, hayatın olağan akışına aykırı hususlar, sanık Can Paksoy’un birbirleriyle uyumsuz ve çelişkili beyanları, Adli Tıp Kurumu raporları ile olay yeri inceleme raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucu, sanık Can Paksoy’un savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi.

Sanık Can Paksoy’un kadını pencereden atması neticesinde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi ve tutuklanması talep edildi.

Mütalaada, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy’un cinayete katıldığına dair delil elde edilemediği için beraati istendi. Bir sonraki duruşma 5 Şubat’ta.