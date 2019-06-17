Pakistanlı bakana sosyal medya azizliği: Basın toplantısına ‘kedi’ gibi çıktı

Pakistanlı siyasetçi Şevket Yusufzay, basın toplantısında düzenlediği sırada sosyal medyada kullandığı yüz filtresini açık unutunca espri malzemesi oldu.

Fotoğraf: YouTube

Facebook aracılığıyla canlı yayınlanan basın toplantısında ‘kedi yüzü’yle basın ve halkın karşısına çıkan Yusufzay sosyal medyanın gündemine oturdu. Pakistan’da Kiber Paktunkva adlı bölgenin bakanlarından olan Yusufzay, yanlışlıkla sosyal medyadaki ‘kedi filtresini’ aktif hale getirdi.

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Pembe kedi kulakları ve bıyıklarıyla görünen Yusufzay için bir sosyal medya kullanıcısı, “Bölge kabinesinde kedi var” yazdı. Bir diğeri ise “Şevket Yusufzay kedi gibi görünüyor. Miyav, miyav” diye espri yaptı.

Durum fark edilince basın toplantısı biter bitmez video Yusufzay’ın partisinin sayfasından kaldırıldı. Ancak, kısa sürede kullanıcıların paylaşımı sayesinde yayılması ve alay konusu olması engellenemedi.