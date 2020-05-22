Pakistan’da yolcu uçağı evlerin olduğu alana düştü

Pakistan’da, 99 yolcu, sekiz mürettebattan oluşan 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Karaçi kentinde, evlerin olduğu alana düştü.

Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait Airbus A320 tipi uçağın Lahor kentinden Karaçi kentine giderken düştüğü açıklandı. Uçaktan kurtulan olmadığı açıklandı.

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Karaçi’deki, Cinnah Uluslararası Havalimanı’na inişe hazırlandığı sırada düşen uçağın düştüğü noktadan kara dumanlar ve alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Çevrede yaşayanlar panikle sokağa fırlarken çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.

Uçak ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan dolayı düştü.

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15 milyona yakın nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan Karaçi’nin sınırlarında yer aldığı ve yönetim merkezi olduğu Sind eyaletinde hastanelerde olağanüstü durum ilan edildi.

Pakistan Havacılık Dairesi’nin sözcüsü Abdül Sattar Hokhar şunları söyledi: “Uçak Karaçi’de düştü. 99 yolcu ve sekiz kişilik mürettebat olduğunu biliyoruz.”

Covid-19’la mücadele önlemleri kapsamında ticari uçuşların durduğu ülkede, 7 Mayıs’ta sınırlı şekilde yeniden başlama kararı alınmıştı.