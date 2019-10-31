Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pakistan’da yolcu treninde tüp patladı: En az 65 ölü

Pakistan’da bir yolcu treninde çıkan yangın nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan kenti yakınlarında bir yolcu treninde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın tüm treni sararken, vagonlar ‘alev topu’na döndü.

Reklam

Polis yetkilisi, yangının yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandığı tüpün patlaması nedeniyle çıktığını duyurdu.

Pencap Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’ın üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.

Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, uzun yolculuklarda yolcuların trende yemek hazırlamasının yaygın bir durum olduğunu söyledi.

Reklam

Pakistan’da sömürge döneminde inşa edilen tren hatlarının yeteri kadar bakımının yapılmadığı belirtiliyor.

SON HABERLER

WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...