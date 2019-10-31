Pakistan’da yolcu treninde tüp patladı: En az 65 ölü

Ankara’da geçen sene 13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışması sonucunda dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı; 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.