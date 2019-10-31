Pakistan’da yolcu treninde tüp patladı: En az 65 ölü

Pakistan’da bir yolcu treninde çıkan yangın nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.
Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan kenti yakınlarında bir yolcu treninde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın tüm treni sararken, vagonlar ‘alev topu’na döndü.
Polis yetkilisi, yangının yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandığı tüpün patlaması nedeniyle çıktığını duyurdu.
Pencap Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 40’ın üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.
Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, uzun yolculuklarda yolcuların trende yemek hazırlamasının yaygın bir durum olduğunu söyledi.
Pakistan’da sömürge döneminde inşa edilen tren hatlarının yeteri kadar bakımının yapılmadığı belirtiliyor.